Уходя, закрывайте двери. Сезон 1. Серия 4
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Сериалы
Уходя, закрывайте двери
1-й сезон
4-я серия
9.12024, Уходя, закрывайте двери. Сезон 1. Серия 4
Мелодрама16+
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Уходя, закрывайте двери (сериал, 2024) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

У бывшей детдомовки Тоси Калугиной наступила чёрная полоса в жизни — она потеряла жениха, квартиру и работу. Чтобы выжить, девушка устраивается дворником в жилом комплексе «Мечта». Благодаря трудолюбию и внимательному отношению к людям, Тося быстро завоёвывает сердца жителей ЖК: помогает вечно занятой бизнесвуман наладить отношения с дочерью-подростком, вдохновляет бывшего художника вернуться к живописи, ухаживает за одинокой пожилой актрисой Верой Павловной. Жизнь Тоси постепенно налаживается, и в ней появляется настоящий принц, который, словно в сказке, начинает за ней ухаживать. Но, как бывает, однажды карета превращается в тыкву, а прекрасный принц оказывается подлым мошенником, из-за которого наивная Тося попадает в СИЗО. Но в сказке добро всегда побеждает зло, и появляется долгожданный спаситель — тот, кому её судьба действительно небезразлична.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
50 мин / 00:50

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