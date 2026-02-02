У бывшей детдомовки Тоси Калугиной наступила чёрная полоса в жизни — она потеряла жениха, квартиру и работу. Чтобы выжить, девушка устраивается дворником в жилом комплексе «Мечта». Благодаря трудолюбию и внимательному отношению к людям, Тося быстро завоёвывает сердца жителей ЖК: помогает вечно занятой бизнесвуман наладить отношения с дочерью-подростком, вдохновляет бывшего художника вернуться к живописи, ухаживает за одинокой пожилой актрисой Верой Павловной. Жизнь Тоси постепенно налаживается, и в ней появляется настоящий принц, который, словно в сказке, начинает за ней ухаживать. Но, как бывает, однажды карета превращается в тыкву, а прекрасный принц оказывается подлым мошенником, из-за которого наивная Тося попадает в СИЗО. Но в сказке добро всегда побеждает зло, и появляется долгожданный спаситель — тот, кому её судьба действительно небезразлична.

