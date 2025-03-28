Уэнсдэй (сериал, 2022) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
2022, Уэнсдэй. Сезон 1. Серия 1
Фэнтези, Комедия18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
8.0 IMDb
- ПКРежиссёр
Пако
Кабесас
- ДМРежиссёр
Джеймс
Маршалл
- Режиссёр
Тим
Бёртон
- ГМРежиссёр
Ганджа
Монтейру
- ДФАктёр
Джорджи
Фармер
- ХДАктёр
Хантер
Дуэн
- ИОАктёр
Исаак
Ордонес
- Актриса
Дженна
Ортега
- ЭМАктриса
Эмма
Майерс
- Актёр
Луис
Гусман
- ММАктёр
Мооса
Мостафа
- ДСАктриса
Джой
Сандэй
- АГСценарист
Альфред
Гоф
- КЭСценарист
Кайла
Элперт
- ММСценарист
Майлз
Миллар
- АГПродюсер
Альфред
Гоф
- Продюсер
Тим
Бёртон
- Продюсер
Гэйл
Берман
- МСХудожник
Марк
Скратон
- ФМХудожник
Филип
Мерфи
- ПДМонтажёр
Пол
Дж. Дэй
- ДЭКомпозитор
Дэнни
Элфман
- КПКомпозитор
Крис
П. Бэйкон