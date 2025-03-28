Уэнсдэй. Сезон 1. Серия 1
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Уэнсдэй (сериал, 2022) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2022, Уэнсдэй. Сезон 1. Серия 1
Фэнтези, Комедия18+

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О сериале

Уэнсдэй, дочь Гомеса и Мортиши Аддамс, учится в академии Nevermore. Ей предстоит освоить экстрасенсорные способности, чтобы остановить местного серийного убийцу и раскрыть тайну родителей.

Страна
США
Жанр
Комедия, Криминал, Фэнтези, Детектив

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Уэнсдэй»