Удар Зодиака. Серия 2
Wink
Сериалы
Удар Зодиака
1-й сезон
2-я серия

Удар Зодиака (сериал, 2015) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

8.32015, Удар Зодиака. Серия 2
Мелодрама12+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Вчерашний следователь, а сегодня безработная Ольга понимает, что после того, как она “копала” под вице-мэра города, работы ей не найти. И не то что в органах, а просто никакой. Поэтому предложение самого известного в городе адвоката Чернова стать его ассистентом она принимает с радостью. Когда выясняется, что с помощью астрологии, которая является главным увлечением его жизни, Чернов может спасти ее родственников, Ольга решает, что готова связать с ним свою судьбу. Но внезапное исчезновение Чернова переворачивает жизнь Ольги…

Сериал Удар Зодиака 1 сезон 2 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

5.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Удар Зодиака»