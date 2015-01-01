Удар Зодиака (сериал, 2015) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Вчерашний следователь, а сегодня безработная Ольга понимает, что после того, как она “копала” под вице-мэра города, работы ей не найти. И не то что в органах, а просто никакой. Поэтому предложение самого известного в городе адвоката Чернова стать его ассистентом она принимает с радостью. Когда выясняется, что с помощью астрологии, которая является главным увлечением его жизни, Чернов может спасти ее родственников, Ольга решает, что готова связать с ним свою судьбу. Но внезапное исчезновение Чернова переворачивает жизнь Ольги…



