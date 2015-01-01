Удар Зодиака (сериал, 2015) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

WinkСериалыУдар Зодиака1-й сезон2-я серия
8.32015, Удар Зодиака. Серия 2
Мелодрама12+
Вчерашний следователь, а сегодня безработная Ольга понимает, что после того, как она “копала” под вице-мэра города, работы ей не найти. И не то что в органах, а просто никакой. Поэтому предложение самого известного в городе адвоката Чернова стать его ассистентом она принимает с радостью. Когда выясняется, что с помощью астрологии, которая является главным увлечением его жизни, Чернов может спасти ее родственников, Ольга решает, что готова связать с ним свою судьбу. Но внезапное исчезновение Чернова переворачивает жизнь Ольги…
5.6 КиноПоиск
- ЮРРежиссёр
Юсуп
Разыков
- АСАктриса
Александра
Солянкина
- АСАктёр
Антон
Сёмкин
- ИСАктёр
Игорь
Сигов
- КДАктёр
Кирилл
Дыцевич
- АФАктриса
Алексия
Фроемчук
- АДАктёр
Андрей
Душечкин
- СНАктриса
Светлана
Никифорова
- СШАктёр
Сергей
Широчин
- ИСАктёр
Игорь
Степанов
- ПААктёр
Павел
Адамчиков
- ЮССценарист
Юрий
Суходольский
- ВЗСценарист
Владимир
Забалуев
- АЗСценарист
Алексей
Зензинов
- ЮРСценарист
Юсуп
Разыков
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ЕЮПродюсер
Егор
Юзбашев
- ВСХудожник
Владлен
Семченков
- ЮМОператор
Юрий
Михайлишин
- ВСКомпозитор
Владимир
Сайко