Полицейский Карл Альберг берет на себя все больше дел, а Кассандра метит на место в городском совете. В новых сериях детектива «Убийство в маленьком городке», 2 сезон которого вы найдете в подписке Amediateka, героев поджидают опасности и неожиданные открытия.



Во втором сезоне Карл и Кассандра ради своих отношений пытаются научиться лучше друг друга понимать и идти на компромиссы. Карл берется за новые дела: чтобы их раскрыть, ему не раз придется выбираться за пределы Гибсонса. Кассандра пытается стать членом городского совета, но ей мешает новый мэр — всеми любимая врач Кристи Холман. Тем временем раскрываются новые подробности о смерти школьной подруги Кассандры. Вместе с ней в расследование давней трагедии погружается и Холли, дочь Карла, и это приводит к непредсказуемым последствиям.



Смотрите 2 сезон сериала «Убийство в маленьком городке» в подписке Amediateka на Wink, чтобы узнать, выдержат ли отношения Карла и Кассандры грядущие испытания.

