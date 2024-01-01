Убийство в маленьком городке (сериал, 2024) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн

Убийство в маленьком городке. Сезон 2. Серия 3
8.32024, Murder in a Small Town
Драма, Криминал18+
О сериале

Полицейский Карл Альберг берет на себя все больше дел, а Кассандра метит на место в городском совете. В новых сериях детектива «Убийство в маленьком городке», 2 сезон которого вы найдете в подписке Amediateka, героев поджидают опасности и неожиданные открытия.

Во втором сезоне Карл и Кассандра ради своих отношений пытаются научиться лучше друг друга понимать и идти на компромиссы. Карл берется за новые дела: чтобы их раскрыть, ему не раз придется выбираться за пределы Гибсонса. Кассандра пытается стать членом городского совета, но ей мешает новый мэр — всеми любимая врач Кристи Холман. Тем временем раскрываются новые подробности о смерти школьной подруги Кассандры. Вместе с ней в расследование давней трагедии погружается и Холли, дочь Карла, и это приводит к непредсказуемым последствиям.

Смотрите 2 сезон сериала «Убийство в маленьком городке» в подписке Amediateka на Wink, чтобы узнать, выдержат ли отношения Карла и Кассандры грядущие испытания.

Страна
Канада
Жанр
Криминал, Драма
Качество
Full HD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.8 IMDb

