Убийство в маленьком городке (сериал, 2024) сезон 2 смотреть онлайн

Полицейский из шумного мегаполиса перебирается в провинцию в поисках тихой жизни, но там его поджидают запутанные дела. Детектив «Убийство в маленьком городке» (2024) — многосерийная экранизация цикла романов Л. Р. Райт.



Шеф полиции Карл Альберг приезжает в провинциальный канадский город Гибсонс, утомленный ритмом жизни мегаполиса, где каждый день что-то происходит. Он наслаждается размеренным бытом и живописными морскими видами, а также зарождающимся романом с библиотекаршей Кассандрой Ли. Та никогда не была счастлива в любви, однако чувствует необъяснимое притяжение к загадочному мужчине. Однако их отношениям приходится отходить на второй план каждый раз, когда в округе случается убийство. В расследованиях Карлу не обойтись без помощи Кассандры, которая гораздо лучше знает Гибсонс и его жителей. Вместе им предстоит раскрыть множество тайн и понять, кто они друг для друга.



