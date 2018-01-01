Убийство в маленьком городке (сериал, 2024) сезон 2 смотреть онлайн

Убийство в маленьком городке. Сезон 2
Убийство в маленьком городке
2-й сезон

8.32024, Murder in a Small Town 1 серия
Драма, Криминал18+
Полицейский из шумного мегаполиса перебирается в провинцию в поисках тихой жизни, но там его поджидают запутанные дела. Детектив «Убийство в маленьком городке» (2024) — многосерийная экранизация цикла романов Л. Р. Райт.

Шеф полиции Карл Альберг приезжает в провинциальный канадский город Гибсонс, утомленный ритмом жизни мегаполиса, где каждый день что-то происходит. Он наслаждается размеренным бытом и живописными морскими видами, а также зарождающимся романом с библиотекаршей Кассандрой Ли. Та никогда не была счастлива в любви, однако чувствует необъяснимое притяжение к загадочному мужчине. Однако их отношениям приходится отходить на второй план каждый раз, когда в округе случается убийство. В расследованиях Карлу не обойтись без помощи Кассандры, которая гораздо лучше знает Гибсонс и его жителей. Вместе им предстоит раскрыть множество тайн и понять, кто они друг для друга.

Чтобы присоединиться к их трудовым будням, смотрите уютный детективный сериал «Убийство в маленьком городке»

Сериал Убийство в маленьком городке 2 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Канада
Жанр
Криминал, Драма

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.8 IMDb

