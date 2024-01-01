Убийство в маленьком городке (сериал, 2024) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн
О сериале
Полицейский Карл Альберг берет на себя все больше дел, а Кассандра метит на место в городском совете. В новых сериях детектива «Убийство в маленьком городке», 2 сезон которого вы найдете в подписке Amediateka, героев поджидают опасности и неожиданные открытия.
Во втором сезоне Карл и Кассандра ради своих отношений пытаются научиться лучше друг друга понимать и идти на компромиссы. Карл берется за новые дела: чтобы их раскрыть, ему не раз придется выбираться за пределы Гибсонса. Кассандра пытается стать членом городского совета, но ей мешает новый мэр — всеми любимая врач Кристи Холман. Тем временем раскрываются новые подробности о смерти школьной подруги Кассандры. Вместе с ней в расследование давней трагедии погружается и Холли, дочь Карла, и это приводит к непредсказуемым последствиям.
Смотрите 2 сезон сериала «Убийство в маленьком городке» в подписке Amediateka на Wink, чтобы узнать, выдержат ли отношения Карла и Кассандры грядущие испытания.
- МЧРежиссёр
Милан
Чейлов
- ЛХРежиссёр
Лесли
Хоуп
- Режиссёр
Аманда
Таппинг
- РСАктёр
Россиф
Сазерленд
- ККАктриса
Кристин
Крук
- МЛАктриса
Миа
Лоу
- АДАктёр
Аарон
Дуглас
- ФВАктриса
Фиона
Врум
- ДГАктриса
Дакота
Гуппи
- Актёр
Лукас
Брайант
- АНАктриса
Алиша
Ньютон
- ПКАктриса
Палома
Квятковски
- КБАктриса
Кристал
Балинт
- ШУСценарист
Шерри
Уайт
- ДКСценарист
Дженнифер
Кеннеди
- МЧПродюсер
Милан
Чейлов
- ТЖПродюсер
Тодд
Жиру
- ДТПродюсер
Дерек
Томпсон
- ДВХудожник
Джон
Виллетт