Макс поднимается по карьерной лестнице, а Оскар снова берется за таинственное дело. Присоединяйтесь к их приключениям, когда будете смотреть онлайн 3 сезон сериала «Убийство по Фреду» на Wink. Прошел год с событий предыдущего сезона. Макс Либерман написал бестселлер на тему психоанализа и обзавелся дорогим жильем. Там его находит Оскар Райнхард, которому требуется помощь в расследовании: в модном салоне мадам Воль убили швею Адель. Она осталась после рабочего дня, чтобы закрыть помещение, но вместо этого примеряла платья из последней коллекции мадам Воль, чтобы покрасоваться перед своим молодым человеком. Кажется, смерть наступила из-за ранения шляпной булавкой в шею, и Макс подозревает, что это могло произойти во время любовных утех. Это и другие расследования Макса и Оскара вы увидите в сериале «Убийство по Фрейду», который можно смотреть онлайн в сервисе Wink.

