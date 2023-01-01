Убийство по Фрейду (сериал, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Детективный сериал по �романам Фрэнка Тэллиса, в котором инспектор полиции и специалист по психоанализу раскрывают преступления в Вене начала XX века. За красочными фасадами австрийских улиц скрываются страшные тайны и проливается кровь. Ученик Фрейда Макс Либерман мечтает сделать свой вклад в психоанализ, но постоянно сталкивается с антисемитизмом. К счастью, связи отца позволяют ему сопровождать инспектора полиции Оскара Райнхарда, набираясь знаний о мышлении убийц. Их поначалу неловкое общение постепенно переходит к взаимоуважению, а за их многочисленными делами вы можете следить, когда будете смотреть сериал «Убийство по Фрейду» (2019) онлайн на Wink.



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