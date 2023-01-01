Убийство по Фрейду
Wink
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Убийство по Фрейду
8.82019, Vienna Blood 3 сезона
Триллеры, Драмы18+
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Убийство по Фрейду (сериал, 2019) смотреть онлайн

Сезоны и серии

2-й сезон3-й сезон

Сюжет

Детективный сериал по романам Фрэнка Тэллиса, в котором инспектор полиции и специалист по психоанализу раскрывают преступления в Вене начала XX века. За красочными фасадами австрийских улиц скрываются страшные тайны и проливается кровь. Ученик Фрейда Макс Либерман мечтает сделать свой вклад в психоанализ, но постоянно сталкивается с антисемитизмом. К счастью, связи отца позволяют ему сопровождать инспектора полиции Оскара Райнхарда, набираясь знаний о мышлении убийц. Их поначалу неловкое общение постепенно переходит к взаимоуважению, а за их многочисленными делами вы можете следить, когда будете смотреть сериал «Убийство по Фрейду» (2019) онлайн на Wink.

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Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Убийство по Фрейду»

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