Убийство по Фрейду (сериал, 2019) смотреть онлайн
Сюжет
Детективный сериал по �романам Фрэнка Тэллиса, в котором инспектор полиции и специалист по психоанализу раскрывают преступления в Вене начала XX века. За красочными фасадами австрийских улиц скрываются страшные тайны и проливается кровь. Ученик Фрейда Макс Либерман мечтает сделать свой вклад в психоанализ, но постоянно сталкивается с антисемитизмом. К счастью, связи отца позволяют ему сопровождать инспектора полиции Оскара Райнхарда, набираясь знаний о мышлении убийц. Их поначалу неловкое общение постепенно переходит к взаимоуважению, а за их многочисленными делами вы можете следить, когда будете смотреть сериал «Убийство по Фрейду» (2019) онлайн на Wink.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Роберт
Дорнхельм
- УДРежиссёр
Умут
Даг
- Актёр
Мэттью
Бирд
- Актёр
Юрген
Маурер
- Актриса
Амелия
Баллмор
- Актёр
Конлет
Хилл
- Актриса
Шарлин
МакКенна
- ЛфАктриса
Луиза
фон Финх
- ДЭАктёр
Джозеф
Эйлерс
- РфАктёр
Рафаэль
фон Барген
- СХАктёр
Симон
Хатцль
- ООПродюсер
Оливер
Оспитц
- АКПродюсер
Андреас
Камм
- ХБПродюсер
Хилари
Беван Джонс
- КХМонтажёр
Клаус
Хандсбихлер
- ХСОператор
Хань
Сяосу
- АФОператор
Адам
Филленз
- РККомпозитор
Роман
Кариолу