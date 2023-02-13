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Убийство по Фрейду (сериал, 2021) сезон 3 серия 1 смотреть онлайн
О сериале
Макс поднимается по карьерной лестнице, а Оскар снова берется за таинственное дело. Присоединяйтесь к их приключениям, когда будете смотреть онлайн 3 сезон сериала «Убийство по Фреду» на Wink. Прошел год с событий предыдущего сезона. Макс Либерман написал бестселлер на тему психоанализа и обзавелся дорогим жильем. Там его находит Оскар Райнхард, которому требуется помощь в расследовании: в модном салоне мадам Воль убили швею Адель. Она осталась после рабочего дня, чтобы закрыть помещение, но вместо этого примеряла платья из последней коллекции мадам Воль, чтобы покрасоваться перед своим молодым человеком. Кажется, смерть наступила из-за ранения шляпной булавкой в шею, и Макс подозревает, что это могло произойти во время любовных утех. Это и другие расследования Макса и Оскара вы увидите в сериале «Убийство по Фрейду», который можно смотреть онлайн в сервисе Wink.
СтранаВеликобритания, Австрия
ЖанрИсторический, Криминал, Драма, Детектив, Триллер
КачествоFull HD
Время88 мин / 01:28
Рейтинг
- Режиссёр
Роберт
Дорнхельм
- УДРежиссёр
Умут
Даг
- Актёр
Мэттью
Бирд
- Актёр
Юрген
Маурер
- Актриса
Амелия
Баллмор
- Актёр
Конлет
Хилл
- Актриса
Шарлин
МакКенна
- ЛфАктриса
Луиза
фон Финх
- ДЭАктёр
Джозеф
Эйлерс
- РфАктёр
Рафаэль
фон Барген
- СХАктёр
Симон
Хатцль
- ООПродюсер
Оливер
Оспитц
- АКПродюсер
Андреас
Камм
- ХБПродюсер
Хилари
Беван Джонс
- КХМонтажёр
Клаус
Хандсбихлер
- ХСОператор
Хань
Сяосу
- АФОператор
Адам
Филленз
- РККомпозитор
Роман
Кариолу