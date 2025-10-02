Убийства, которые потрясли мир. Сезон 7. Серия 8
Wink
Сериалы
Убийства, которые потрясли мир
7-й сезон
8-я серия
8.62017, World's Most Evil Killers
Документальный, Криминал18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Убийства, которые потрясли мир (сериал, 2017) сезон 7 серия 8 смотреть онлайн

Сезоны и серии

3-й сезон4-й сезон7-й сезон

О сериале

Детальный взгляд на жизни и преступления одних из самых жестоких серийных убийц: Джеффри Дамера, Ричарда Рамиреса, Доротеи Пуэнте и других.

Страна
Великобритания
Жанр
Криминал, Документальный
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.2 IMDb