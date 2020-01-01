Тяньцзиньская загадка. Сезон 2. Серия 18
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Тяньцзиньская загадка
2-й сезон
18-я серия

Тяньцзиньская загадка (сериал, 2020) сезон 2 серия 18 смотреть онлайн

8.72020, Tientsin Mystic
Драма, Детектив16+

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О сериале

Го Дэю способен видеть правду в дыму во время выкуривания трубки. Эту способность он унаследовал от духа реки, а старый шаман передал ему древние знания. Парня обвиняют в убийстве. В попытках найти правду он объединяется с Дин Мао, дочерью колдуньи и подругой детства Гу Ин и журналисткой Сяо Ланьлань, чей отец — богатый местный бизнесмен. Команда начинает расследование.

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Страна
Китай
Жанр
Приключения, Драма, Детектив
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

7.1 IMDb