Тяньцзиньская загадка. Сезон 2. Серия 5
Wink
Сериалы
Тяньцзиньская загадка
2-й сезон
5-я серия

Тяньцзиньская загадка (сериал, 2020) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн

8.72020, Tientsin Mystic
Драма, Детектив16+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Го Дэю способен видеть правду в дыму во время выкуривания трубки. Эту способность он унаследовал от духа реки, а старый шаман передал ему древние знания. Парня обвиняют в убийстве. В попытках найти правду он объединяется с Дин Мао, дочерью колдуньи и подругой детства Гу Ин и журналисткой Сяо Ланьлань, чей отец — богатый местный бизнесмен. Команда начинает расследование.

Страна
Китай
Жанр
Приключения, Драма, Детектив
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

7.1 IMDb