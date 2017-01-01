Турпакет (сериал, 2017) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Юн Со-со работает гидом во Франции, сопровождает корейских туристов, которые приехали в Европу по турпакету. Каждая новая группа — новые люди и новые истории. Кто-то отправился в путь, чтобы освежить многолетние отношения, кто-то — чтобы красиво отметить букетно-конфетный период, кто-то — наоборот, чтобы зажевать горькие слезы после разрыва или п�оплакаться незнакомому человеку от одиночества. У каждого человека — своя история, и Со-со знает, что сказать не только по-французски.



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