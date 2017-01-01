Турпакет (сериал, 2017) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

Дорама об экскурсоводке, отвечающей за группу корейских туристов в Париже, с одним из которых у нее начинается, казалось бы, безнадежный роман. Несколько лет назад Юн Сосо уехала в Европу со своим бойфрендом. Некоторое время спустя тот ее бросил и вернулся в Корею, а Сосо устроилась работать экскурсоводкой в Париже. На ней непростая задача: ее клиенты – обладатели премиального турпакета на неделю. В новой группе набрались эксцентрики, каждый со своими проблемами и травмами. Среди них – одинокий мужчина Сан Мару, на днях поругавшийся со своей девушкой. Сосо опасается, что с ним может случиться что-то нехорошее, и действительно – он теряет бумажник, а она остается, чтобы ему помочь. Двум одиноким молодым людям предстоит провести вместе день.



