Турпакет (сериал, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

Юн Со-со работает гидом во Франции, сопровождает корейских туристов, которые приехали в Европу по турпакету. Каждая новая группа — новые люди и новые истории. Кто-то отправился в путь, чтобы освежить многолетние отношения, кто-то — чтобы красиво отметить букетно-конфетный период, кто-то — наоборот, чтобы зажевать горькие слезы после разрыва или поплакаться незнакомому человеку.



У каждого человека своя история, и Со-со знает, что сказать каждому из своих временных подопечных.



Все сезоны сериала Турпакет смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.