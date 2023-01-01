Турпакет (сериал, 2017) смотреть онлайн

Сезоны и серии
- 18+60 мин
Турпакет
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+52 мин
Турпакет
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+61 мин
Турпакет
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+58 мин
Турпакет
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+64 мин
Турпакет
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+58 мин
Турпакет
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+62 мин
Турпакет
Сезон 1 Серия 7Б�есплатно
- 18+60 мин
Турпакет
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+63 мин
Турпакет
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+65 мин
Турпакет
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+59 мин
Турпакет
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+70 мин
Турпакет
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
Сюжет
Юн Со-со работает гидом во Франции, сопровождает корейских туристов, которые приехали в Европу по турпакету. Каждая новая группа — новые люди и новые истории. Кто-то отправился в путь, чтобы освежить многолетние отношения, кто-то — чтобы красиво отметить букетно-конфетный период, кто-то — наоборот, чтобы зажевать горькие слезы после разрыва или поплакаться незнакомому человеку.
У каждого человека своя история, и Со-со знает, что сказать каждому из своих временных подопечных.
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Информация
СтранаЮжная Корея
ЖанрыМелодрамы
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.5 IMDb