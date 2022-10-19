Цветок фасоли (сериал, 2019) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Корейская историческая дорама о двух братьях, оказавшихся по разные стороны крестьянского восстания в конце XIX века. Пэк Иган — первый сын районного чиновника и крестьянки. Люди относятся к нему с презрением и даже не называют по имени. Пэк Ихён — его брат по отцу, рожденный в официальном браке и пользующийся уважением общества. Ихён любит и поддерживает Игана, но крестьянское восстание, которое вот-вот начнется в Корее, заставит их пересмотреть свои отношения. Смотрите дораму «Цветок фасоли» в видеосервисе Wink — онлайн и с русской озвучкой.

