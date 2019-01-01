WinkСериалыЦветок фасоли1-й сезон12-я серия
Цветок фасоли (сериал, 2019) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн
8.62019, Nokdukkot
Военные, Драмы18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
Сезоны и серии
- 18+61 мин
Цветок фасоли
Сезон 1 Серия 1
- 18+57 мин
Цветок фасоли
Сезон 1 Серия 2
- 18+56 мин
Цветок фасоли
Сезон 1 Серия 3
- 18+57 мин
Цветок фасоли
Сезон 1 Серия 4
- 18+60 мин
Цветок фасоли
Сезон 1 Серия 5
- 18+57 мин
Цветок фасоли
Сезон 1 Серия 6
- 18+57 мин
Цветок фасоли
Сезон 1 Серия 7
- 18+57 мин
Цветок фасоли
Сезон 1 Серия 8
- 18+57 мин
Цветок фасоли
Сезон 1 Серия 9
- 18+57 мин
Цветок фасоли
Сезон 1 Серия 10
- 18+57 мин
Цветок фасоли
Сезон 1 Серия 11
- 18+57 мин
Цветок фасоли
Сезон 1 Серия 12
- 18+57 мин
Цветок фасоли
Сезон 1 Серия 13
- 18+57 мин
Цветок фасоли
Сезон 1 Серия 14
- 18+57 мин
Цветок фасоли
Сезон 1 Серия 15
- 18+61 мин
Цветок фасоли
Сезон 1 Серия 16
- 18+57 мин
Цветок фасоли
Сезон 1 Серия 17
- 18+57 мин
Цветок фасоли
Сезон 1 Серия 18
- 18+57 мин
Цветок фасоли
Сезон 1 Серия 19
- 18+57 мин
Цветок фасоли
Сезон 1 Серия 20
- 18+61 мин
Цветок фасоли
Сезон 1 Серия 21
- 18+57 мин
Цветок фасоли
Сезон 1 Серия 22
- 18+57 мин
Цветок фасоли
Сезон 1 Серия 23
- 18+61 мин
Цветок фасоли
Сезон 1 Серия 24
Сюжет
Корейская историческая дорама о двух братьях, оказавшихся по разные стороны крестьянского восстания в конце XIX века. Пэк Иган — первый сын районного чиновника и крестьянки. Люди относятся к нему с презрением и даже не называют по имени. Пэк Ихён — его брат по отцу, рожденный в официальном браке и пользующийся уважением общества. Ихён любит и поддерживает Игана, но крестьянское восстание, которое вот-вот начнется в Корее, заставит их пересмотреть свои отношения. Смотрите дораму «Цветок фасоли» в видеосервисе Wink — онлайн и с русской озвучкой.
Сериал Цветок фасоли 1 сезон 12 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаЮжная Корея
ЖанрыВоенные, Исторические, Боевики, Драмы
Рейтинг
7.7 IMDb