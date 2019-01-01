Цветок фасоли. Сезон 1. Серия 16
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Цветок фасоли
1-й сезон
16-я серия

Цветок фасоли (сериал, 2019) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн

8.62019, Nokdukkot
Военные, Драмы18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Корейская историческая дорама о двух братьях, оказавшихся по разные стороны крестьянского восстания в конце XIX века. Пэк Иган — первый сын районного чиновника и крестьянки. Люди относятся к нему с презрением и даже не называют по имени. Пэк Ихён — его брат по отцу, рожденный в официальном браке и пользующийся уважением общества. Ихён любит и поддерживает Игана, но крестьянское восстание, которое вот-вот начнется в Корее, заставит их пересмотреть свои отношения. Смотрите дораму «Цветок фасоли» в видеосервисе Wink — онлайн и с русской озвучкой.

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Рейтинг

7.7 IMDb