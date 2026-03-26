WinkСериалыЦветочное озеро1-й сезон4-я серия
9.02026, Цветочное озеро. Сезон 1. Серия 4
Мелодрама16+
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Цветочное озеро (сериал, 2026) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
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О сериале
Потеряв мужа и собственный бизнес, мать двоих детей едет в деревню, чтобы начать жизнь с чистого листа. Мелодрама «Цветочное озеро» — сериал о том, можно ли вновь найти счастье после трагедии.
Ольга и Денис встретились еще в юности и поженились. У них родились сын и дочка, а позже появилось и свое дело — небольшой, но уютный и прибыльный цветочный магазин. Ольга назвала его «Цветочное озеро», вспоминая о своей жизни в деревне. Однако идиллия длится недолго: Денис погибает в автокатастрофе, а Ольга лишается магазина. Чтобы не остаться на улице, она вместе с детьми возвращается в деревню в поисках счастья и спокойствия.
Что ее там ждет, вы узнаете, когда будете смотреть «Цветочное озеро» (2026) на Wink.