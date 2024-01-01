Цветняшки! Мультишкола (мультсериал, 2024) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

Цветняшки! Мультишкола. Мультизадачник Волчонка У (уровень 1) — это увлекательные игровые задания для малышей, которые помогут развивать внимание, логику, память и наблюдательность. Вместе с добрым Волчонком У ребёнок научится находить отличия, сопоставлять предметы, искать тени, считать, определять цвета и тренировать координацию. Задания сопровождаются весёлыми песенками, которые превращают обучение в игру и делают каждый шаг радостным и увлекательным открытием. Цветняшки — о важном с любовью! Вк�лючайте и учитесь вместе с радостью!



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