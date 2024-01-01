Мультизадачник волчонка У. Уровень 1
Wink
Детям
Цветняшки! Мультишкола
1-й сезон
Мультизадачник волчонка У. Уровень 1

Цветняшки! Мультишкола (мультсериал, 2024) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

9.12024, Мультизадачник волчонка У. Уровень 1
Мультсериалы0+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Цветняшки! Мультишкола. Мультизадачник Волчонка У (уровень 1) — это увлекательные игровые задания для малышей, которые помогут развивать внимание, логику, память и наблюдательность. Вместе с добрым Волчонком У ребёнок научится находить отличия, сопоставлять предметы, искать тени, считать, определять цвета и тренировать координацию. Задания сопровождаются весёлыми песенками, которые превращают обучение в игру и делают каждый шаг радостным и увлекательным открытием. Цветняшки — о важном с любовью! Включайте и учитесь вместе с радостью!

Сериал Мультизадачник волчонка У 1 сезон 8 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы
Время
10 мин / 00:10

Рейтинг