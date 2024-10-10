Мультизадачник. Уровень 1
Wink
Детям
Цветняшки! Мультишкола
1-й сезон
Мультизадачник. Уровень 1
9.12024, Мультизадачник. Уровень 1
Мультсериалы, Мюзикл0+

Цветняшки! Мультишкола (мультсериал, 2024) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

"Цветняшки! Мультишкола. Мультизадачник. Уровень 1" Для самых маленьких - уникальная система развития. Обучающие эпизоды и интересные задания помогут малышу в развитии внимания, восприятия, мышления! Смотрите, повторяйте, развивайтесь с Цветняшками!

Страна
Россия
Жанр
Мюзикл, Мультсериалы, Для самых маленьких
Качество
Full HD
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

7.8 КиноПоиск