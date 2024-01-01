Цветняшки! Мультишкола (мультсериал, 2024) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

"Цветняшки! Мультишкола. Чистоговорки"- это специальные речевые упражнения для отработки навыка произнесения звуков и их сочетаний. Чистоговорки помогают детям осваивать правильное произношение звуков, тренируют артикуляционный аппарат, развивают слуховое восприятие и ритмическое чувство. Упражнения вовлекают маленьких зрителей в мир "Цветняшек", делая обучение неотъемлемой частью веселых приключений с любимыми персонажами. Смотрите, повторяйте, развивайтесь с Цветняшками!



Сериал Чистоговорки 1 сезон 2 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.