WinkДетямЦветняшки! Мультишкола1-й сезонЧистоговорки. Уровень 3
Цветняшки! Мультишкола (мультсериал, 2024) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
9.12024, Чистоговорки. Уровень 3
Мультсериалы0+
Сезоны и серии
- 0+21 мин
Цветняшки! Мультишкола
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 0+16 мин
Цветняшки! Мультишкола
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 0+23 мин
Цветняшки! Мультишкола
Сезон 1 Сер�ия 3Бесплатно
- 0+12 мин
Цветняшки! Мультишкола
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 0+17 мин
Цветняшки! Мультишкола
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 0+5 мин
Цветняшки! Мультишкола
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 0+11 мин
Цветняшки! Мультишкола
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 0+11 мин
Цветняшки! Мультишкола
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 0+22апреля
Цветняшки! Мультишкола
Сезон 1 Серия 9
- 0+22апреля
Цветняшки! Мультишкола
Сезон 1 Серия 10
- 0+22апреля
Цветняшки! Мультишкола
Сезон 1 Серия 11
О сериале
"Цветняшки! Мультишкола. Чистоговорки"- это специальные речевые упражнения для отработки навыка произнесения звуков и их сочетаний. Чистоговорки помогают детям осваивать правильное произношение звуков, тренируют артикуляционный аппарат, развивают слуховое восприятие и ритмическое чувство. Упражнения вовлекают маленьких зрителей в мир "Цветняшек", делая обучение неотъемлемой частью веселых приключений с любимыми персонажами. Смотрите, повторяйте, развивайтесь с Цветняшками!
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