Чистоговорки. Уровень 3
Wink
Детям
Цветняшки! Мультишкола
1-й сезон
Чистоговорки. Уровень 3

Цветняшки! Мультишкола (мультсериал, 2024) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

9.12024, Чистоговорки. Уровень 3
Мультсериалы0+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

"Цветняшки! Мультишкола. Чистоговорки"- это специальные речевые упражнения для отработки навыка произнесения звуков и их сочетаний. Чистоговорки помогают детям осваивать правильное произношение звуков, тренируют артикуляционный аппарат, развивают слуховое восприятие и ритмическое чувство. Упражнения вовлекают маленьких зрителей в мир "Цветняшек", делая обучение неотъемлемой частью веселых приключений с любимыми персонажами. Смотрите, повторяйте, развивайтесь с Цветняшками!

Сериал Чистоговорки 1 сезон 2 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
15 мин / 00:15

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