Центральный Багдад (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
2020, Baghdad Central
Триллер, Военный18+
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О сериале
Острая политическая драма о вечном противостоянии Востока и Запада. 2003 год. На фоне исторической оккупации Багдада американской коалицией разворачивается личная трагедия бывшего иракского полицейского, который вынужден каждый день сражаться за свою жизнь и здоровье дочери.
СтранаВеликобритания
ЖанрВоенный, Исторический, Криминал, Драма, Триллер
КачествоSD
Время46 мин / 00:46
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
7.3 IMDb