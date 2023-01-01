Центральный Багдад (сериал, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Острая политическая драма о вечном противостоянии Востока и Запада. 2003 год. На фоне исторической оккупации Багдада американской коалицией разворачивается личная трагедия бывшего иракского полицейского, который вынужден каждый день сражаться за свою жизнь и здоровье дочери. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.



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