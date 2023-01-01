Центральный Багдад (сериал, 2020) смотреть онлайн
2020, Baghdad Central 1 сезон
Триллеры, Драмы18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Острая политическая драма о вечном противостоянии Востока и Запада. 2003 год. На фоне исторической оккупации Багдада американской коалицией разворачивается личная трагедия бывшего иракского полицейского, который вынужден каждый день сражаться за свою жизнь и здоровье дочери. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.
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Информация
СтранаВеликобритания
ЖанрыКриминал, Драмы, Зарубежные, Триллеры
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
7.2 IMDb