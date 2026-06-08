Цена спасения. Сезон 1. Серия 3
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Цена спасения
1-й сезон
3-я серия
8.92026, Цена спасения. Сезон 1. Серия 3
Мелодрама16+
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Цена спасения (сериал, 2026) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Женщина пытается защитить сына, который взял на себя вину в крупном мошенничестве. Мелодрама «Цена спасения» — сериал о мрачных тайнах и материнской любви.

Максиму предъявлено серьезное обвинение — мошенничество. Он уже признал вину, а близкие люди поверили в его преступление. Единственный человек, который не готов так просто даться — его любящая мать Татьяна. Родительское сердце подсказывает ей, что Максим своими словами и действиями покрывает кого-то другого. Татьяна начинает поиски улик, которые прольют свет на недавние события.

Какие тайны скрывали Максим и его девушка, расскажет мини-сериал «Цена спасения», который вы найдете на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
48 мин / 00:48

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