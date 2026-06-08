Женщина пытается защитить сына, который взял на себя вину в крупном мошенничестве. Мелодрама «Цена спасения» — сериал о мрачных тайнах и материнской любви.



Максиму предъявлено серьезное обвинение — мошенничество. Он уже признал вину, а близкие люди поверили в его преступление. Единственный человек, который не готов так просто даться — его любящая мать Татьяна. Родительское сердце подсказывает ей, что Максим своими словами и действиями покрывает кого-то другого. Татьяна начинает поиски улик, которые прольют свет на недавние события.



Какие тайны скрывали Максим и его девушка, расскажет мини-сериал «Цена спасения», который вы найдете на Wink.

