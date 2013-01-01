Тримей. Сезон 4. Серия 5
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Тримей
4-й сезон
5-я серия

Тримей (сериал, 2013) сезон 4 серия 5 смотреть онлайн

8.82013, Treme
Драмы, Зарубежные18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон

Сюжет

Сериал о жизни населения Нового Орлеана в разрушенном ураганом Катрина городе глазами местных музыкантов.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы, Зарубежные

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
8.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Тримей»

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