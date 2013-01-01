Тримей (сериал, 2013) сезон 4 серия 5 смотреть онлайн
8.82013, Treme
Драмы, Зарубежные18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
Сюжет
Сериал о жизни населения Нового Орлеана в разрушенном ураганом Катрина городе глазами местных музыкантов.
Сериал Тримей 4 сезон 5 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаСША
КачествоSD
ЖанрыДрамы, Зарубежные
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
8.3 IMDb
- ЭХРежиссёр
Энтони
Хемингуэй
- ЭРРежиссёр
Эрнест
Р. Дикерсон
- АХРежиссёр
Агнешка
Холланд
- КААктриса
Кэнди
Александр
- РБАктёр
Роб
Браун
- КДАктриса
Ким
Диккенс
- Актриса
Мелисса
Лео
- ЛМАктриса
Люсия
Микарелли
- Актёр
Кларк
Питерс
- Актёр
Уэнделл
Пирс
- Актёр
Стив
Зан
- МХАктёр
Михил
Хёйсман
- ИЭАктриса
Индия
Энненга
- ЭОСценарист
Эрик
Овермиер
- ДССценарист
Дэвид
Саймон
- ДПСценарист
Джордж
Пелеканус
- ЭБСценарист
Энтони
Бурден
- ЭОПродюсер
Эрик
Овермиер
- ДСПродюсер
Дэвид
Саймон
- ЧКХудожник
Честер
Каженски
- БАМонтажёр
Брайан
А. Кейтс
- АСОператор
Айвен
Страсберг
- ИХОператор
Ирек
Хартович
- ЛРОператор
Лиза
Ринцлер