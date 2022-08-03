Тримей. Сезон 4. Серия 1
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Тримей
4-й сезон
1-я серия

Тримей (сериал, 2013) сезон 4 серия 1 смотреть онлайн

8.12013, Treme
Драма, Музыка18+
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Сезоны и серии

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О сериале

Сериал о жизни населения Нового Орлеана в разрушенном ураганом Катрина городе глазами местных музыкантов.

Страна
США
Жанр
Драма, Музыка
Качество
SD
Время
56 мин / 00:56

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
8.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Тримей»