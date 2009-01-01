Три котенка. Сезон 5. Серия 4
Wink
Детям
Три котенка
5-й сезон
4-я серия

Три котенка (мультсериал, 2009) сезон 5 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

8.02009, Три котенка. Сезон 5. Серия 4
Мультсериалы0+

Сезоны и серии

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Сюжет

Сериал для самых маленьких зрителей. В легкой игровой форме в каждой серии - забавная история про трех котят, которые, как и все дети, попадают в различные ситуации из-за своего любопытства. Для чего надо чистить зубы, почему нельзя рвать книжки, почему нельзя звонить без необходимости на 01, 02, 03 - на эти и другие вопросы найдутся ответы в сериале «Три котенка».

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Мультсериалы

Рейтинг

6.7 КиноПоиск