WinkДетямТри котенка5-й сезон4-я серия
Три котенка (мультсериал, 2009) сезон 5 серия 4 смотреть онлайн бесплатно
8.02009, Три котенка. Сезон 5. Серия 4
Мультсериалы0+
Сюжет
Сериал для самых маленьких зрителей. В легкой игровой форме в каждой серии - забавная история про трех котят, которые, как и все дети, попадают в различные ситуации из-за своего любопытства. Для чего надо чистить зубы, почему нельзя рвать книжки, почему нельзя звонить без необходимости на 01, 02, 03 - на эти и другие вопросы найдутся ответы в сериале «Три котенка».
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Информация
СтранаРоссия
КачествоFull HD
ЖанрыМультсериалы
Рейтинг
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