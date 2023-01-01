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Три котенка
1-й сезон

Три котенка (мультсериал, 2009) сезон 1 смотреть онлайн

8.02009, Три котенка. Сезон 1 9 серий
Мультсериалы0+

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Сюжет

Сериал для самых маленьких зрителей. В легкой игровой форме в каждой серии - забавная история про трех котят, которые, как и все дети, попадают в различные ситуации из-за своего любопытства. Для чего надо чистить зубы, почему нельзя рвать книжки, почему нельзя звонить без необходимости на 01, 02, 03 - на эти и другие вопросы найдутся ответы в сериале «Три котенка».

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