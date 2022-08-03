Три котенка. Сезон 5. Серия 1
Три котенка (мультсериал, 2009) сезон 5 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Сериал для самых маленьких зрителей. В легкой игровой форме в каждой серии - забавная история про трех котят, которые, как и все дети, попадают в различные ситуации из-за своего любопытства. Для чего надо чистить зубы, почему нельзя рвать книжки, почему нельзя звонить без необходимости на 01, 02, 03 - на эти и другие вопросы найдутся ответы в сериале «Три котенка».

