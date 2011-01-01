Три дня лейтенанта Кравцова. Сезон 1. Серия 3
Wink
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Три дня лейтенанта Кравцова
1-й сезон
3-я серия
9.02011, Три дня лейтенанта Кравцова. Сезон 1. Серия 3
Драмы, Военные16+

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Три дня лейтенанта Кравцова (сериал, 2011) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сюжет

Юному, неопытному офицеру предстоит вести в бой взвод. Одна из самых удачных современных драм о войне

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Военные, Драмы

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Три дня лейтенанта Кравцова»