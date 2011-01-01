Три дня лейтенанта Кравцова (сериал, 2011) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сюжет

Юному, неопытному офицеру предстоит вести в бой взвод. Одна из самых удачных современных драм о войне



Сериал Три дня лейтенанта Кравцова 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.