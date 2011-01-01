9.02011, Три дня лейтенанта Кравцова. Сезон 1. Серия 2
Драмы, Военные16+
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Три дня лейтенанта Кравцова (сериал, 2011) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
Сюжет
Юному, неопытному офицеру предстоит вести в бой взвод. Одна из самых удачных современных драм о войне
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Информация
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.2 IMDb
- АДРежиссёр
Александр
Даруга
- Актёр
Алексей
Воробьёв
- Актриса
Ксения
Суркова
- Актёр
Владимир
Гостюхин
- Актёр
Дмитрий
Куличков
- НИАктёр
Николай
Иванов
- Актёр
Алексей
Гришин
- КБАктёр
Кирилл
Бурдихин
- Актёр
Кирилл
Кяро
- ДГАктёр
Дмитрий
Гусев
- ВЯАктёр
Владимир
Ямненко
- АТСценарист
Алексей
Тимошкин
- ВБПродюсер
Виталий
Бордачев
- Продюсер
Влад
Ряшин
- КБПродюсер
Кирилл
Бурдихин
- ИТХудожник
Игорь
Трышков
- ИГОператор
Иван
Гудков