Тренер-психолог. Сезон 1. Серия 3
Wink
Сериалы
Тренер-психолог
1-й сезон
3-я серия
8.72022, Mentalkochi Jegal Gil
Драмы18+

Тренер-психолог (сериал, 2022) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

После скандала звезда спорта Чэгаль Гиль вынужден закончить карьеру. Теперь мужчина работает тренером-психологом, чтобы помогать профессиональным спортсменам справляться с эмоциональной и психологической нагрузкой.

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Информация

Страна
Южная Корея
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.3 IMDb