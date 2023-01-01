Тренер-психолог (сериал, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

«В нашем мире 30% — навык и 70% — удача». Чже Галь Гиль был потрясающим и выдающимся спортсменом. Но после несправедливого соревнования его карьере пришел конец. Позже он начинает усердно заниматься психологией и изучать путь к успеху. Ошибки прошлого — вот, что дает ему начало новой профессии!



Таким образом, Чже Галь Гиль становится путеводной звездой и огромной мотивацией среди спортсменов, которые только начинают или продолжают свою карьеру. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.



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