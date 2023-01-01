Тренер-психолог (сериал, 2022) смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 18+61 мин
Тренер-психолог
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+58 мин
Тренер-психолог
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+62 мин
Тренер-психолог
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+63 мин
Тренер-психолог
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+65 мин
Тренер-психолог
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+64 мин
Тренер-психолог
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+64 мин
Тренер-психолог
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+61 мин
Тренер-психолог
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+61 мин
Тренер-психолог
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+58 мин
Тренер-психолог
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+58 мин
Тренер-психолог
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+66 мин
Тренер-психолог
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 18+60 мин
Тренер-психолог
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 18+59 мин
Тренер-психолог
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 18+63 мин
Тренер-психолог
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 18+63 мин
Тренер-психолог
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
Сюжет
«В нашем мире 30% — навык и 70% — удача». Чже Галь Гиль был потрясающим и выдающимся спортсменом. Но после несправедливого соревнования его карьере пришел конец. Позже он начинает усердно заниматься психологией и изучать путь к успеху. Ошибки прошлого — вот, что дает ему начало новой профессии!
Таким образом, Чже Галь Гиль становится путеводной звездой и огромной мотивацией среди спортсменов, которые только начинают или продолжают свою карьеру. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.
Все сезоны сериала Тренер-психолог смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаЮжная Корея
ЖанрыДрамы
Рейтинг
7.3 IMDb