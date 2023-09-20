Тренер-психолог (сериал, 2022) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн

Тренер-психолог. Сезон 1. Серия 15
8.72022, Mentalkochi Jegal Gil
Драма18+
После скандала звезда спорта Чэгаль Гиль вынужден закончить карьеру. Теперь мужчина работает тренером-психологом, чтобы помогать профессиональным спортсменам справляться с эмоциональной и психологической нагрузкой.

Страна
Южная Корея
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
62 мин / 01:02

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.6 IMDb