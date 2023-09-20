Тренер-психолог (сериал, 2022) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн

WinkСериалыТренер-психолог1-й сезон15-я серия
8.72022, Mentalkochi Jegal Gil
Драма18+
Сезоны и серии
- 18+61 мин
Тренер-психолог
Сезон 1 Серия 1
- 18+58 мин
Тренер-психолог
Сезон 1 Серия 2
- 18+62 мин
Тренер-психолог
Сезон 1 Серия 3
- 18+63 мин
Тренер-психолог
Сезон 1 Серия 4
- 18+65 мин
Тренер-психолог
Сезон 1 Серия 5
- 18+64 мин
Тренер-психолог
Сезон 1 Серия 6
- 18+64 мин
Тренер-психолог
Сезон 1 Серия 7
- 18+61 мин
Тренер-психолог
Сезон 1 Серия 8
- 18+61 мин
Тренер-психолог
Сезон 1 Серия 9
- 18+58 мин
Тренер-психолог
Сезон 1 Серия 10
- 18+58 мин
Тренер-психолог
Сезон 1 Серия 11
- 18+66 мин
Тренер-психолог
Сезон 1 Серия 12
- 18+60 мин
Тренер-психолог
Сезон 1 Серия 13
- 18+59 мин
Тренер-психолог
Сезон 1 Серия 14
- 18+63 мин
Тренер-психолог
Сезон 1 Серия 15
- 18+63 мин
Тренер-психолог
Сезон 1 Серия 16
О сериале
После скандала звезда спорта Чэгаль Гиль вынужден закончить карьеру. Теперь мужчина работает тренером-психологом, чтобы помогать профессиональным спортсменам справляться с эмоциональной и психологической нагрузкой.
СтранаЮжная Корея
ЖанрДрама
КачествоFull HD
Время62 мин / 01:02
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.6 IMDb