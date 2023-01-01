Зоидов vs Севостьянов
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Top Dog 26
1-й сезон
Зоидов vs Севостьянов

Top Dog 26 (сериал, 2023) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

8.72023, Зоидов vs Севостьянов
Спорт, Спорт18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Описание - Отложите елочные игрушки и поставьте на паузу нарезку салатов - Top Dog 26 провёл заключительный турнир 2023 года. В главном бою вечера Сергей «Кратос» Калинин и Тимур «Доктор» Акаимов подарили публике незабываемый реванш в средней весовой категории.

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Жанр
Спорт
Время
17 мин / 00:17

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