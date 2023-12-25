Сандибеков vs Гаджиев
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Top Dog 26
1-й сезон
Сандибеков vs Гаджиев

Top Dog 26 (сериал, 2023) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн бесплатно

8.72023, Сандибеков vs Гаджиев
Спортивный, Спортивный18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Описание - Отложите елочные игрушки и поставьте на паузу нарезку салатов - Top Dog 26 провёл заключительный турнир 2023 года. В главном бою вечера Сергей «Кратос» Калинин и Тимур «Доктор» Акаимов подарили публике незабываемый реванш в средней весовой категории.

Жанр
Спортивный
Время
15 мин / 00:15

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