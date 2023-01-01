Акаимов vs Калинин
Wink
Сериалы
Top Dog 26
1-й сезон
Акаимов vs Калинин

Top Dog 26 (сериал, 2023) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн бесплатно

8.72023, Акаимов vs Калинин
Спортивный, Спортивный18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Описание - Отложите елочные игрушки и поставьте на паузу нарезку салатов - Top Dog 26 провёл заключительный турнир 2023 года. В главном бою вечера Сергей «Кратос» Калинин и Тимур «Доктор» Акаимов подарили публике незабываемый реванш в средней весовой категории.

Сериал Акаимов vs Калинин 1 сезон 12 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Жанр
Спортивный
Время
36 мин / 00:36

Рейтинг