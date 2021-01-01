WinkСериалыТхэджон Ли Бан Вон1-й сезон13-я серия
8.62021, Taejong Lee Bangwon
Драмы, Исторические16+
Тхэджон Ли Бан Вон (сериал, 2021) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 16+60 мин
Тхэджон Ли Бан Вон
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+58 мин
Тхэджон Ли Бан Вон
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+51 мин
Тхэджон Ли Бан Вон
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+48 мин
Тхэджон Ли Бан Вон
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+50 мин
Тхэджон Ли Бан Вон
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+48 мин
Тхэджон Ли Бан Вон
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+50 мин
Тхэджон Ли Бан Вон
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+50 мин
Тхэджон Ли Бан Вон
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+50 мин
Тхэджон Ли Бан Вон
Сезон 1 Серия 9Бе�сплатно
- 16+48 мин
Тхэджон Ли Бан Вон
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+50 мин
Тхэджон Ли Бан Вон
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+50 мин
Тхэджон Ли Бан Вон
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+48 мин
Тхэджон Ли Бан Вон
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+48 мин
Тхэджон Ли Бан Вон
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+48 мин
Тхэджон Ли Бан Вон
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+48 мин
Тхэджон Ли Бан Вон
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
- 16+50 мин
Тхэджон Ли Бан Вон
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
- 16+49 мин
Тхэджон Ли Бан Вон
Сезон 1 Серия 18Бесплатно
- 16+49 мин
Тхэджон Ли Бан Вон
Сезон 1 Серия 19Бесплатно
- 16+49 мин
Тхэджон Ли Бан Вон
Сезон 1 Серия 20Бесплатно
- 16+49 мин
Тхэджон Ли Бан Вон
Сезон 1 Серия 21Бесплатно
- 16+48 мин
Тхэджон Ли Бан Вон
Сезон 1 Серия 22Бесплатно
- 16+50 мин
Тхэджон Ли Бан Вон
Сезон 1 Серия 23Бесплатно
- 16+50 мин
Тхэджон Ли Бан Вон
Сезон 1 Серия 24Бесплатно
- 16+50 мин
Тхэджон Ли Бан Вон
Сезон 1 Серия 25Бесплатно
- 16+50 мин
Тхэджон Ли Бан Вон
Сезон 1 Серия 26Бесплатно
- 16+51 мин
Тхэджон Ли Бан Вон
Сезон 1 Серия 27Бесплатно
- 16+48 мин
Тхэджон Ли Бан Вон
Сезон 1 Серия 28Бесплатно
- 16+50 мин
Тхэджон Ли Бан Вон
Сезон 1 Серия 29Бесплатно
- 16+48 мин
Тхэджон Ли Бан Вон
Сезон 1 Серия 30Бесплатно
- 16+50 мин
Тхэджон Ли Бан Вон
Сезон 1 Серия 31Бесплатно
- 16+56 мин
Тхэджон Ли Бан Вон
Сезон 1 Серия 32Бесплатно
Сюжет
Зрелищная историческая дорама о том, как зарождалась династия Чосон. Могущественный генерал Ли Сонге при поддержки своего сына Ли Банвона свергает действующего правителя, что приводит к падению государства Коре. Так начинается эпоха Чосон с династией Ли во главе. Ли Сонге занимает престол как Король Тхэджо и правит вместе со своей супругой Королевой Синдок. Однако череда кровопролитных интриг приводит к тому, что Ли Банвон убивает родного отца и захватывает власть, воцаряясь как Король Тхэджон.
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