Тхэджон Ли Бан Вон (сериал, 2021) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Тхэджон Ли Бан Вон. Сезон 1. Серия 4
8.62021, Taejong Lee Bangwon
Драма, Исторический16+

О сериале

Зрелищная историческая дорама о том, как зарождалась династия Чосон. Могущественный генерал Ли Сонге при поддержки своего сына Ли Банвона свергает действующего правителя, что приводит к падению государства Коре. Так начинается эпоха Чосон с династией Ли во главе. Ли Сонге занимает престол как Король Тхэджо и правит вместе со своей супругой Королевой Синдок. Однако череда кровопролитных интриг приводит к тому, что Ли Банвон убивает родного отца и захватывает власть, воцаряясь как Король Тхэджон.

