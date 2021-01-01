Тхэджон Ли Бан Вон (сериал, 2021) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Зрелищная историческая дорама о том, как зарождалась династия Чосон. Могущественный генерал Ли Сонге при поддержки своего сына Ли Банвона свергает действующего правителя, что приводит к падению государства Коре. Так начинается эпоха Чосон с династией Ли во главе. Ли Сонге занимает престол как Король Тхэджо и правит вместе со своей супругой Королевой Синдок. Однако череда кровопролитных интриг приводит к тому, что Ли Банвон убивает родного отца и захватывает власть, воцаряясь как Король Тхэджон.



