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Титаник
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Титаник (сериал, 2012) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2012, Титаник. Серия 2
Документальный, Драма18+

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О сериале

В апреле 2012 года исполняется ровно 100 лет со дня одной из самых драматических техногенных катастроф начала ХХ века. 14 апреля 1912 года в Атлантическом океане затонул корабль, название которого известно всему миру. «Титаник». Сколько кораблекрушений произошло до и после этой аварии, но кто назовет еще одно столь же известное? «Сам Господь Бог не смог бы потопить этот корабль!» — хвалился руководитель судоходной компании «White Star Line», создавшей «Титаник»…

Страна
Россия
Жанр
Драма, Документальный
Качество
SD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Титаник»