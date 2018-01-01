Титаник (сериал, 2012) сезон 1 смотреть онлайн

В апреле 2012 года исполняется ровно 100 лет со дня одной из самых драматических техногенных катастроф начала ХХ века.14 апреля 1912 года в Атлантическом океане затонул корабль, название которого известно всему миру. «Титаник». Сколько кораблекрушений произошло до и после этой аварии, но кто назовет еще одно столь же известное? «Сам Господь Бог не смог бы потопить этот корабль!» — хвалился руководитель судоходной компании «White Star Line», создавшей «Титаник»…

