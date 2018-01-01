Титаник (сериал, 2012) сезон 1 смотреть онлайн
2012, Титаник. Сезон 1 2 серии
Документальный, Драма12+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
В апреле 2012 года исполняется ровно 100 лет со дня одной из самых драматических техногенных катастроф начала ХХ века.14 апреля 1912 года в Атлантическом океане затонул корабль, название которого известно всему миру. «Титаник». Сколько кораблекрушений произошло до и после этой аварии, но кто назовет еще одно столь же известное? «Сам Господь Бог не смог бы потопить этот корабль!» — хвалился руководитель судоходной компании «White Star Line», создавшей «Титаник»…
ЖанрДрама, Документальный
Рейтинг
8.7 КиноПоиск
7.5 IMDb
