Тима и Тома (мультсериал, 2017) сезон 2 серия 50 смотреть онлайн

Тима и Тома. Сезон 2. Серия 50
Тима и Тома
2-й сезон
50-я серия
8.92017, Тима и Тома. Сезон 2. Серия 50
Мультсериалы, Для самых маленьких0+
О сериале

Бегемотик Тима и слонeнок Тома – лучшие друзья и большие фантазeры. Они постоянно рассказывают друг другу удивительные истории и с помощью воображения переносятся в сказочные миры. Юным зрителям будет очень интересно отправиться в веселое мультпутешествие вместе с этими необычными героями.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы, Для самых маленьких
Время
5 мин / 00:05

Рейтинг

8.0 КиноПоиск

