Тихоокеанские расследования. Сезон 2. Серия 9
Wink
Сериалы
Тихоокеанские расследования
2-й сезон
9-я серия
2021, OPJ Pacifique Sud
Триллер, Драма18+

Контент станет доступным 25.07.2026

Тихоокеанские расследования (сериал, 2021) сезон 2 серия 9 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

В команде полиции тропического острова пополнение — парижский следователь с тяжелым характером. Экзотический детектив «Тихоокеанские расследования» — сериал с запутанными делами и непростыми героями в духе «Гавайев 5.0».

Суровый следователь Джексон Бельроз прибывает на новое место работы — полицейский участок в городе Нумеа, столице тропического острова Новая Каледония. Его серьезный подход к делу и тяжелый характер тут же приводят к конфликтам с новыми коллегами, привыкшими к расслабленной жизни. Особенно непросто Бельрозу дается общение с Гаспаром Уотсоном, который как раз переживает развод. Майор Кларисса Оаро относится к новичку с пониманием, но ее куда больше занимают отношения со своей дочерью-бунтаркой. Несмотря на разные подходы, Джексон, Кларисса и Гаспар вместе раскрывают дела и учатся ценить и защищать друг друга.

Наблюдать за становлением их команды позволит многосерийный детектив «Тихоокеанские расследования», смотреть онлайн который вы можете на Wink.

Страна
Франция
Жанр
Криминал, Драма, Триллер

Рейтинг

5.9 IMDb