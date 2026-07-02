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Wink
Сериалы
Тихоокеанские расследования
Актёры и съёмочная группа сериала «Тихоокеанские расследования»
Актёры и съёмочная группа сериала «Тихоокеанские расследования»
Режиссёры
Стефани Мюнье
Stéphane Meunier
Режиссёр
Актёры
Антуан Стип
Antoine Stip
Актёр
Нэйтан Дэллемм
Nathan Dellemme
Актёр
Александр Варга
Alexandre Varga
Актёр
Робер Планьоль
Robert Plagnol
Актёр
Пол Бартел
Paul Bartel
Актёр
Сценаристы
Хосе Кальтаджироне
José Caltagirone
Сценарист
Продюсеры
Стефани Мюнье
Stéphane Meunier
Продюсер