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Тихоокеанские расследования
Актёры и съёмочная группа сериала «Тихоокеанские расследования»

Актёры и съёмочная группа сериала «Тихоокеанские расследования»

Режиссёры

Стефани Мюнье

Стефани Мюнье

Stéphane Meunier
Режиссёр

Актёры

Антуан Стип

Антуан Стип

Antoine Stip
Актёр
Нэйтан Дэллемм

Нэйтан Дэллемм

Nathan Dellemme
Актёр
Александр Варга

Александр Варга

Alexandre Varga
Актёр
Робер Планьоль

Робер Планьоль

Robert Plagnol
Актёр
Пол Бартел

Пол Бартел

Paul Bartel
Актёр

Сценаристы

Хосе Кальтаджироне

Хосе Кальтаджироне

José Caltagirone
Сценарист

Продюсеры

Стефани Мюнье

Стефани Мюнье

Stéphane Meunier
Продюсер