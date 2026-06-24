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Тихоокеанские расследования (сериал, 2021) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн
- 18+21июля
Тихоокеанские расследования
Сезон 2 Серия 1
- 18+21июля
Тихоокеанские расследования
Сезон 2 Серия 2
- 18+22июля
Тихоокеанские расследования
Сезон 2 Серия 3
- 18+22июля
Тихоокеанские расследования
Сезон 2 Серия 4
- 18+23июля
Тихоокеанские расследования
Сезон 2 Серия 5
- 18+23июля
Тихоокеанские расследования
Сезон 2 Серия 6
- 18+24июля
Тихоокеанские расследования
Сезон 2 Серия 7
- 18+24июля
Тихоокеанские расследования
Сезон 2 Серия 8
- 18+25июля
Тихоокеанские расследования
Сезон 2 Серия 9
- 18+25июля
Тихоокеанские расследования
Сезон 2 Серия 10
- 18+28июля
Тихоокеанские расследования
Сезон 2 Серия 11
- 18+28июля
Тихоокеанские расследования
Сезон 2 Серия 12
- 18+29июля
Тихоокеанские расследования
Сезон 2 Серия 13
- 18+29июля
Тихоокеанские расследования
Сезон 2 Серия 14
- 18+30июля
Тихоокеанские расследования
Сезон 2 Серия 15
- 18+30июля
Тихоокеанские расследования
Сезон 2 Серия 16
- 18+31июля
Тихоокеанские расследования
Сезон 2 Серия 17
- 18+31июля
Тихоокеанские расследования
Сезон 2 Серия 18
- 18+1августа
Тихоокеанские расследования
Сезон 2 Серия 19
- 18+1августа
Тихоокеанские расследования
Сезон 2 Серия 20
О сериале
В команде полиции тропического острова пополнение — парижский следователь с тяжелым характером. Экзотический детектив «Тихоокеанские расследования» — сериал с запутанными делами и непростыми героями в духе «Гавайев 5.0».
Суровый следователь Джексон Бельроз прибывает на новое место работы — полицейский участок в городе Нумеа, столице тропического острова Новая Каледония. Его серьезный подход к делу и тяжелый характер тут же приводят к конфликтам с новыми коллегами, привыкшими к расслабленной жизни. Особенно непросто Бельрозу дается общение с Гаспаром Уотсоном, который как раз переживает развод. Майор Кларисса Оаро относится к новичку с пониманием, но ее куда больше занимают отношения со своей дочерью-бунтаркой. Несмотря на разные подходы, Джексон, Кларисса и Гаспар вместе раскрывают дела и учатся ценить и защищать друг друга.
Наблюдать за становлением их команды позволит многосерийный детектив «Тихоокеанские расследования», смотреть онлайн который вы можете на Wink.